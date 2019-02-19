Briga entre pai e filho termina na delegacia de Aquidauana

Uma briga entre pai e filho terminou na delegacia de Aquidauana no domingo (17). O fato ocorreu no Bairro Alto por volta das 7h.

Segundo o registra da polícia, o pai de 52 anos relatou a polícia que o seu filho de 26 anos faz uso de drogas em casa, o que ele não aceita.

Os dois brigaram e devido aos ânimos exaltados foi necessário a intervenção da Policia Militar. Na queixa, o relato é de que eles não chegaram a se agredir. Contudo, a ocorrência foi registrada como vias de fato.