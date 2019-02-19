Ex-vereador de Aquidauana é socorrido as pressas após cair de telhado

Cerca de 3 metros
Ele e o filho trabalhavam em uma construção quando o acidente aconteceu
O pedreiro e ex-vereador de Aquidauana, Cipriano Mendes sofreu um acidente na tarde desta segunda-feira (18), em uma construção na Vila Bancária. Cipriano caiu de uma altura de aproximadamente três metros, bateu a cabeça e perdeu os sentidos.
Cipriano foi socorrido pelo filho Pedro Mendes que tambpem caiu, mas não se machucou. O ex-vereador perdeu os sentidos e foi levado ao Pronto Socorro do município.
Os médicos pediram um exame mais detalhado e encaminharam o ex-vereador para Campo Grande. Mesmo internado, o ex-vereador conseguiu pedir orações. "Orem, rezem, façam prece por mim. Abraços", disse.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
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Furto durante a madrugada
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