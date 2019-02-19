Ex-vereador de Aquidauana é socorrido as pressas após cair de telhado

O pedreiro e ex-vereador de Aquidauana, Cipriano Mendes sofreu um acidente na tarde desta segunda-feira (18), em uma construção na Vila Bancária. Cipriano caiu de uma altura de aproximadamente três metros, bateu a cabeça e perdeu os sentidos.

Cipriano foi socorrido pelo filho Pedro Mendes que tambpem caiu, mas não se machucou. O ex-vereador perdeu os sentidos e foi levado ao Pronto Socorro do município.

Os médicos pediram um exame mais detalhado e encaminharam o ex-vereador para Campo Grande. Mesmo internado, o ex-vereador conseguiu pedir orações. "Orem, rezem, façam prece por mim. Abraços", disse.