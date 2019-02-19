Jovem de 23 anos é preso com maconha perto de posto de saúde em Aquidauana

Drogas
Prisão foi realizada ontem (18) no Bairro São Pedro
Rapaz de 23 anos foi detido com maconha na tarde de ontem (18) perto do posto de saúde do Bairro São Pedro em Aquidauana.
Segundo o registro da polícia, equipe da Polícia Militar patrulhava a região quando percebeu que o jovem apresentou nervosismo.
Ele foi abordado e após revista os policiais encontraram uma porção de maconha. Questionado, o rapaz não soube informar com quem conseguiu o entorpecente.
Pela quantidade, ele foi enquadrado como “portar drogas para consumo pessoal” na delegacia.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS