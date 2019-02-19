Jovem de 23 anos é preso com maconha perto de posto de saúde em Aquidauana

Rapaz de 23 anos foi detido com maconha na tarde de ontem (18) perto do posto de saúde do Bairro São Pedro em Aquidauana.

Segundo o registro da polícia, equipe da Polícia Militar patrulhava a região quando percebeu que o jovem apresentou nervosismo.

Ele foi abordado e após revista os policiais encontraram uma porção de maconha. Questionado, o rapaz não soube informar com quem conseguiu o entorpecente.

Pela quantidade, ele foi enquadrado como “portar drogas para consumo pessoal” na delegacia.