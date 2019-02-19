Para evitar agressão a servidores, vereadora sugere presença de PMs em hospital

A vereadora Lenilda Damasceno (PDT) reivindicou durante a última sessão da Câmara Municipal a presença de policiais militares em frente ao Hospital Regional Estácio Muniz, no bairro Guanandy. Segundo ela, a atuação das equipes poderia evitar confusão devido à demora no atendimento.

O pedido foi encaminhado ao Tenente Coronel Marcelo Santos do Amaral, comandante do 7º Batalhão de Policia Militar de Aquidauana com cópia ao prefeito Odilon Ribeiro.

Segundo informou a vereadora Lenilda Damasceno o aumento no número de ocorrências e de pessoas alteradas devido à demora no atendimento do Hospital Regional Doutor Estácio Muniz, por consequência do grande número de pessoas que recorrem ao serviço público de saúde têm se tornado preocupante.

O documento solicita uma equipe de policiais militares para atuar em frente ao hospital para garantir a segurança dos servidores (médicos, enfermeiros (as) e técnicos (as) de enfermagem), bem como de todas as pessoas que aguardam atendimento e também de seus familiares.