Após 10 anos de obra parada, prefeito dribla crise financeira e CMEI começa a funcionar

A Rede Municipal de Ensino de Aquidauana começa o ano letivo de 2019 recebendo nas unidades escolares 4.582 mil alunos, da educação infantil ao EJA, conforme dados da Secretaria Municipal de Educação.

A Administração Municipal, na gestão do prefeito Odilon Ribeiro, priorizou a conclusão das quatro creches com obras paralisadas. Dentre elas, os Centros Municipais de Educação Infantil, Enio Cabral, na Vila São Pedro e o CMEI Vereador Ademir Brites, na Vila Santa Terezinha. Esse último, havia dez anos que a obra estava paralisada, com deterioração das partes já construídas e sendo motivo de preocupação para moradores, por conta da sujeira e do dinheiro público que ali fora investido.

“O governo federal investiu inicialmente R$ 1,2 milhão no CMEI Ademir Brites, a obra ficou paralisada e quando assumi a gestão, junto veio o compromisso de terminar essa construção e pôr essa creche para funcionar. Nos desdobramos financeiramente na prefeitura e conseguimos investir mais R$ 550 mil do município e concluir a obra, garantindo que hoje o maior número de crianças da educação infantil estudem nesse CMEI”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.

O CMEI Ademir Brites, de todos da Rede Municipal, é o que inicia o ano letivo com o maior quantitativo de crianças matriculadas, sendo 277 ao todo. São alunos da faixa etária de 1 a 5 anos e 11 meses, que estudam em turmas de período integral e outras no parcial (matutino ou vespertino).

O prefeito Odilon Ribeiro destaca que esse CMEI tem uma localização geográfica muito importante, pois é uma unidade escolar que atende diretamente alunos de aproximadamente dez bairros, dentre eles: São Cristóvão I e II, Ovídio Costa I, II e III, São Francisco, Serraria, Vila Popular, Vila Previsul e Vila Dona Nenê.

Outra creche, cuja obra também estava paralisada há anos e foi finalizada no final do ano passado pela atual gestão municipal é o CMEI Enio Cabral, na Vila São Pedro. Esse ainda não foi oficialmente inaugurado, porém já está com matriculas efetivadas e vagas para atender as famílias. “Mais uma unidade escolar entrando em funcionamento para alegria dos pais e da comunidade, que vê o dinheiro público sendo bem aplicado, revertido numa obra de tamanha importância, que é uma escola de educação infantil”, frisou o prefeito.

PRIMEIRO DIA DE AULA

Ontem, 18, o prefeito Odilon e a secretária municipal de Educação, Ivone Nemer, estiveram em várias unidades escolares fazendo uma visita e conversando com pais, alunos, professores e merendeiras. “Começar um ano letivo com tudo organizado, despensa e armários abastecidos com a merenda, salas, pátios e sanitários limpos é uma preocupação que temos e frisamos aos diretores e suas equipes como prioridade no bom atendimento à nossa clientela escolar”, pontua a secretária Ivone.

A REME inicia o ano letivo de 2019 com reformas estruturantes importantes, como na Escola Pantaneira Joaquim Alves Ribeiro (Taboco) e na Escola Municipal Indígena Polo General Rondon (Aldeia Bananal).

Outra medida importante em andamento é a licitação dos uniformes e kits de material escolar para todos os alunos da REME das escolas urbanas, aldeias, distritos e pantaneiras. “Não podemos comprar uniformes e material sem ter o quantitativo correto de alunos, correndo o risco de faltar material. Por isso, quando os pais confirmam as matrículas e as crianças começam a estudar, temos o número de alunos para concluir a licitação, confeccionar e entregar kits e uniformes”, explicou a secretária Ivone, lembrando ainda que, há pais que só deixam para ir matricular o filho após o começo das aulas, caso muito frequente na educação infantil, dos 4 a 5 anos.



