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Boas Vindas

Comando do 9° Batalhão de Engenharia de Combate recebe jornal O Pantaneiro

Tenente coronel Alexandre Costa assumiu a frente 9º BE Cmb em dezembro

Daniele Valentin

Publicado em 21/02/2019 às 17:00

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O comandante do 9° Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana, o tenente coronel Alexandre Costa recebeu o jornal O Pantaneiro, representado por Rhobson Tavares Lima, na tarde desta quinta-feira (21).  A visita ocorreu em forma de boas vindas ao oficial que assumiu o comando do 9º BE Cmb em dezembro.

A visita também contou com a presença do suplente de vereador Gilberto Barbosa da Cruz, o Sargento Cruz (PMDB) e o ex-assessor parlamentar Aurio Quadros Leite, conhecido como Tenente Quadros, que também é da reserva do Exército.

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Troca de comando – Na noite do dia 20 de dezembro de 2018, ocorreu a troca de comando do 9º Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão, em Aquidauana. Assumiu o comando o tenente-coronel Luiz Alexandre Vieira da Costa, substituindo o coronel Fabio Bogoni, que comandou o 9º  Batalhão de Engenharia de Combate por dois anos.

Natural de Porto Velho, Bogoni assumiu o posto de chefe de estado-maior do 3° Grupamento de Engenharia do Exército Brasileiro em Campo Grande, unidade que comanda o Batalhão de Aquidauana. 

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