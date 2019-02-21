Comando do 9° Batalhão de Engenharia de Combate recebe jornal O Pantaneiro

Boas Vindas
Tenente coronel Alexandre Costa assumiu a frente 9º BE Cmb em dezembro
O comandante do 9° Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana, o tenente coronel Alexandre Costa recebeu o jornal O Pantaneiro, representado por Rhobson Tavares Lima, na tarde desta quinta-feira (21). A visita ocorreu em forma de boas vindas ao oficial que assumiu o comando do 9º BE Cmb em dezembro.
A visita também contou com a presença do suplente de vereador Gilberto Barbosa da Cruz, o Sargento Cruz (PMDB) e o ex-assessor parlamentar Aurio Quadros Leite, conhecido como Tenente Quadros, que também é da reserva do Exército.
Troca de comando – Na noite do dia 20 de dezembro de 2018, ocorreu a troca de comando do 9º Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão, em Aquidauana. Assumiu o comando o tenente-coronel Luiz Alexandre Vieira da Costa, substituindo o coronel Fabio Bogoni, que comandou o 9º Batalhão de Engenharia de Combate por dois anos.
Natural de Porto Velho, Bogoni assumiu o posto de chefe de estado-maior do 3° Grupamento de Engenharia do Exército Brasileiro em Campo Grande, unidade que comanda o Batalhão de Aquidauana.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS