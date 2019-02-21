Comando do 9° Batalhão de Engenharia de Combate recebe jornal O Pantaneiro

O comandante do 9° Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana, o tenente coronel Alexandre Costa recebeu o jornal O Pantaneiro, representado por Rhobson Tavares Lima, na tarde desta quinta-feira (21). A visita ocorreu em forma de boas vindas ao oficial que assumiu o comando do 9º BE Cmb em dezembro.

A visita também contou com a presença do suplente de vereador Gilberto Barbosa da Cruz, o Sargento Cruz (PMDB) e o ex-assessor parlamentar Aurio Quadros Leite, conhecido como Tenente Quadros, que também é da reserva do Exército.