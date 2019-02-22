Batida entre moto e bicicleta elétrica deixa um ferido em Aquidauana

Acidente
Acidente aconteceu no cruzamento das ruas Candido Mariano e Duque de Caxias
Motociclista de aproximadamente 21 anos ficou ferida depois de se envolver em um acidente com uma bicicleta elétrica, na tarde de ontem (21), por volta das 18h, no cruzamento das ruas Candido Mariano e Duque de Caxias, em Aquidauana.
Com a batida, a motociclista, fraturou o joelho direito. Já o ciclista fraturou o ombro direito.
O acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os dois foram encaminhados para o Hospital Regional de Aquidauana.
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