Calorão continua e termômetros podem alcançar 36°C nesta sexta em Aquidauana

Clima
Pode chover de tarde
O calorão deve continuar nesta sexta-feira (22) em Aquidauana e Anastácio, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Assim como ontem, os termômetros podem alcançar 36°C. Já a mínima não deve ficar abaixo de 24°C.
O dia começa com sol entre nuvens. De tarde podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. Já de noite o céu ficar parcialmente nublado.
A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 40%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS