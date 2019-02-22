Calorão continua e termômetros podem alcançar 36°C nesta sexta em Aquidauana

O calorão deve continuar nesta sexta-feira (22) em Aquidauana e Anastácio, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Assim como ontem, os termômetros podem alcançar 36°C. Já a mínima não deve ficar abaixo de 24°C.

O dia começa com sol entre nuvens. De tarde podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. Já de noite o céu ficar parcialmente nublado.

A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 40%.