De graça, projeto apresenta espetáculo “Os Corcundas” amanhã em Piraputanga

O projeto Entorno do Centro- O Retorno apresenta neste sábado (23), as 19h, na Escola Antônio Santos Ribeiro, em Piraputanga, o espetáculo “Os Corcundas”, de Breno Moroni com Luciana Kreutzer e Mauro Guimaraes.

A realização é do Circo do Mato e o espetáculo é de graça para toda a família.

Além de Piraputanga, o espetáculo também será apresentando em: Rochedo, Fala Verdade, Jaraguari, Rochedinho e Terenos.

Espetáculo – “Os Corcundas” é uma pantomima que conta a saga de dois corcundas errantes: ele, o Corcunda, simpático, feio e puro! Como um cão, tenta ser amigo, mas, tem medo dos homens! Ela, a Corcunda, é feia e brincalhona. Esperta como um macaco, não percebe a opinião ou lógica das pessoas. Depois de caminharem pelo mundo, sem nada para vender ou comprar, são arrebatados por um amor sincero, avassalador, verdadeiro, engraçado e puro. Um espetáculo que diverte e emociona!