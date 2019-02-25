Vereadores pedem maquinários e reconstrução de ponte em aldeias de Aquidauana

Aquidauana
Terras indígenas são de responsabilidade da União, mas parlamnetar ressaltou a necessidade do povo indígena
Durante a última sessão da Câmara Municipal de Aquidauana vereadores pediram patrulhas agrícolas e construção de ponte para as comunidades indígenas das aldeias Ipegue no distrito de Taunay e Limão Verde, ambas em Aquidauana.
O vereador Youssef Saliba (PDT) encaminhou a indicação ao deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT) com cópia ao prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro (PSDB) solicitando a liberação de emenda parlamentar para aquisição de duas patrulhas agrícolas completas.
Os maquinários atenderiam a comunidade indígena da aldeia Ipegue no distrito de Taunay e a comunidade da Aldeia Limão Verde, ambas localizadas no município de Aquidauana.
Já o vereador Marcelo Garcia (Patriota) encaminhou pedido ao Governador do Reinaldo Azambuja, com cópia ao prefeito de Aquidauana Odilon e ao Ronaldo Ângelo (Secretário de Planejamento), a reconstrução a ponte Bonança Aldeia Limão Verde, sobre o córrego João Dias.
O parlamentar reiterou que terras indígenas são de responsabilidade da União, mas ressaltou a necessidade do povo indígena.
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