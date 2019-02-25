Vereadores pedem maquinários e reconstrução de ponte em aldeias de Aquidauana

Durante a última sessão da Câmara Municipal de Aquidauana vereadores pediram patrulhas agrícolas e construção de ponte para as comunidades indígenas das aldeias Ipegue no distrito de Taunay e Limão Verde, ambas em Aquidauana.

O vereador Youssef Saliba (PDT) encaminhou a indicação ao deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT) com cópia ao prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro (PSDB) solicitando a liberação de emenda parlamentar para aquisição de duas patrulhas agrícolas completas.

Os maquinários atenderiam a comunidade indígena da aldeia Ipegue no distrito de Taunay e a comunidade da Aldeia Limão Verde, ambas localizadas no município de Aquidauana.

Já o vereador Marcelo Garcia (Patriota) encaminhou pedido ao Governador do Reinaldo Azambuja, com cópia ao prefeito de Aquidauana Odilon e ao Ronaldo Ângelo (Secretário de Planejamento), a reconstrução a ponte Bonança Aldeia Limão Verde, sobre o córrego João Dias.

O parlamentar reiterou que terras indígenas são de responsabilidade da União, mas ressaltou a necessidade do povo indígena.