Bandidos arrombam galpão e furtam produtos para animais em Aquidauana

Bandidos ainda não identificados arrombaram galpão da prefeitura e levaram produtos e medicamentos para animais. O furto foi descoberto ontem (25) no curral da prefeitura, localizado na Rua Oscar Trindade de Barros, perto do Parque de Exposições, na Vila Santa Terezinha em Aquidauana.

Conforme o registro da polícia, funcionário relatou que ao chegar para trabalhar viu que a janela do galpão onde os materiais para o trato dos animais estava arrombada.

No local havia várias marcas de chinelo. Ao fazer uma checagem foi descoberto que pomadas, medicamentos, sal mineral e caixa de luvas haviam sido furtadas.

O caso foi registrado como furto qualificado na delegacia de Aquidauana.

*Com informações do Programa "NA MIRA"