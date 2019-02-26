Bandidos arrombam galpão e furtam produtos para animais em Aquidauana

Curral
O furto foi descoberto ontem (25) no curral da prefeitura
Bandidos ainda não identificados arrombaram galpão da prefeitura e levaram produtos e medicamentos para animais. O furto foi descoberto ontem (25) no curral da prefeitura, localizado na Rua Oscar Trindade de Barros, perto do Parque de Exposições, na Vila Santa Terezinha em Aquidauana.
Conforme o registro da polícia, funcionário relatou que ao chegar para trabalhar viu que a janela do galpão onde os materiais para o trato dos animais estava arrombada.
No local havia várias marcas de chinelo. Ao fazer uma checagem foi descoberto que pomadas, medicamentos, sal mineral e caixa de luvas haviam sido furtadas.
O caso foi registrado como furto qualificado na delegacia de Aquidauana.
*Com informações do Programa "NA MIRA"
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