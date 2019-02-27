Suspeito de estuprar criança de 7 anos é preso em Aquidauana

Investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Aquidauana cumpriram mandado de prisão, nesta quarta-feira (27), contra um idoso suspeito de estuprar uma crianças de 7 anos. A prisão contou com apoio da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Campo Grande.

O suspeito permanece preso na carceragem da delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. Os investigadores não divulgaram informações sobre o caso, mas devido ao apoio da 1ª Deam, o crime pode ter ocorrido na Capital.