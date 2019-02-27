Suspeito de estuprar criança de 7 anos é preso em Aquidauana

Aquidauana
Prisão recebeu apoio da Deam de Campo Grande
Investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Aquidauana cumpriram mandado de prisão, nesta quarta-feira (27), contra um idoso suspeito de estuprar uma crianças de 7 anos. A prisão contou com apoio da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Campo Grande.
O suspeito permanece preso na carceragem da delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. Os investigadores não divulgaram informações sobre o caso, mas devido ao apoio da 1ª Deam, o crime pode ter ocorrido na Capital.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
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Furto durante a madrugada
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