Chuva não dá trégua e nível do Rio Aquidauana continua subindo

Sem trégua da chuva, o Rio Aquidauana continua subindo. Nesta quinta-feira (28) o aplicativo “Nível do Rio Brasil” informou que o está em 5,56 metros. O normal, segundo a Defesa Civil, é cerca de 3 metros.

O rio começou a subir entre terça e quarta-feira quando forte pancada de chuva atingiu Mato Grosso do Sul. Em Aquidauana, o acumulado de chuva chegou a atingir cerca de 90 milímetros.

Com isso, o rio que estava em sua normalidade subiu para 5,38 metros colocando a população em alerta já que a previsão para todo o feriado de carnaval é para mais chuva.