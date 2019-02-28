Chuva não dá trégua e nível do Rio Aquidauana continua subindo

Aguaceiro
Nível está em quase 6 metros e o normal é cerca de 3 metros
Sem trégua da chuva, o Rio Aquidauana continua subindo. Nesta quinta-feira (28) o aplicativo “Nível do Rio Brasil” informou que o está em 5,56 metros. O normal, segundo a Defesa Civil, é cerca de 3 metros.
O rio começou a subir entre terça e quarta-feira quando forte pancada de chuva atingiu Mato Grosso do Sul. Em Aquidauana, o acumulado de chuva chegou a atingir cerca de 90 milímetros.
Com isso, o rio que estava em sua normalidade subiu para 5,38 metros colocando a população em alerta já que a previsão para todo o feriado de carnaval é para mais chuva.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
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Furto durante a madrugada
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