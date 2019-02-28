CRAS da São Pedro promove encontro com adolescentes em Aquidauana

A Secretaria de Assistência Social de Aquidauana, está promovendo por meio do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), encontros com os jovens referenciados e da região, onde diversos assuntos são abordados, sendo supervisionado pela psicóloga da unidade.

O objetivo do grupo é a promoção na melhora da qualidade de vida do individuo, proporcionar um ambiente que valorize a socialização, a troca de experiências e acolhimento.

Para mais informações procure o CRAS I, localizado na Rua Mário Guerreiro, s/n – Vila São Pedro, telefone: 3241-3121, no horário de atendimento das 7h às 11h e das 13h às 17h.