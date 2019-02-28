CRAS da São Pedro promove encontro com adolescentes em Aquidauana

Cidade
O objetivo do grupo é a promoção na melhora da qualidade de vida do individuo,
A Secretaria de Assistência Social de Aquidauana, está promovendo por meio do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), encontros com os jovens referenciados e da região, onde diversos assuntos são abordados, sendo supervisionado pela psicóloga da unidade.
O objetivo do grupo é a promoção na melhora da qualidade de vida do individuo, proporcionar um ambiente que valorize a socialização, a troca de experiências e acolhimento.
Para mais informações procure o CRAS I, localizado na Rua Mário Guerreiro, s/n – Vila São Pedro, telefone: 3241-3121, no horário de atendimento das 7h às 11h e das 13h às 17h.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS