Idoso de 62 anos fica ferido após queda de bicicleta em Anastácio

Idoso de 62 anos precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros depois de sofrer acidente de bicicleta em Anastácio próximo ao Clube Vint-Vint.

Segundo apurado pelo jornal O Pantaneiro, o fato ocorreu na noite de ontem (28) na Rua Moisés Flores Nogueira perto do Vintevinte.

Por motivos que ainda serão apurados, o idoso caiu de bicicleta e sofreu ferimentos pelo corpo. Moradores chamaram os bombeiros e a vítima foi levada para o hospital de Aquidauana.

*Com informações de Francis Leone