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Idoso de 62 anos fica ferido após queda de bicicleta em Anastácio

fato ocorreu na noite de ontem (28) na Rua Moisés Flores Nogueira

Guilherme Henrique

Publicado em 01/03/2019 às 07:00

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Idoso de 62 anos precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros depois de sofrer acidente de bicicleta em Anastácio próximo ao Clube Vint-Vint.

Segundo apurado pelo jornal O Pantaneiro, o fato ocorreu na noite de ontem (28) na Rua Moisés Flores Nogueira perto do Vintevinte.

Por motivos que ainda serão apurados, o idoso caiu de bicicleta e sofreu ferimentos pelo corpo. Moradores chamaram os bombeiros e a vítima foi levada para o hospital de Aquidauana.

*Com informações de Francis Leone

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