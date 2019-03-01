Incêndio na Capela da estrada de Piraputanga foi criminal, diz perícia

Laudo da perícia apontou que o incêndio da Capela de Nossa Senhora Aparecida, localizada na MS-450, que dá acesso ao distrito de Piraputanga foi criminal. O fato ocorreu no último dia do ano passado e praticamente destruiu o lugar.

Conforme o laudo, obtido pelo jornal O Pantaneiro, os peritos concluíram que foi usado combustível para provocar o fogo na capela. Além disso, o fogo foi ateado de dentro do lugar.

A capela foi inaugurada no dia 12 de outubro de 2002 e foi por diversas vezes alvo de vândalos, inclusive em 2013.

Após ser destruída no incêndio o micro-empresário Wilson Ferreira, de 59 anos, busca doações para reconstruí-la.