Incêndio na Capela da estrada de Piraputanga foi criminal, diz perícia

Investigações
A capela foi inaugurada no dia 12 de outubro de 2002 e foi por diversas vezes alvo de vândalos
Laudo da perícia apontou que o incêndio da Capela de Nossa Senhora Aparecida, localizada na MS-450, que dá acesso ao distrito de Piraputanga foi criminal. O fato ocorreu no último dia do ano passado e praticamente destruiu o lugar.
Conforme o laudo, obtido pelo jornal O Pantaneiro, os peritos concluíram que foi usado combustível para provocar o fogo na capela. Além disso, o fogo foi ateado de dentro do lugar.
A capela foi inaugurada no dia 12 de outubro de 2002 e foi por diversas vezes alvo de vândalos, inclusive em 2013.
Após ser destruída no incêndio o micro-empresário Wilson Ferreira, de 59 anos, busca doações para reconstruí-la.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS