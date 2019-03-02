Conhecido da polícia, “ladrão de geladeira” é preso em flagrante

Homem de 31 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (2) depois de invadir uma residência e roubar comida da geladeira em Aquidauana. Segundo a polícia, o suspeito ainda e apontado como autor de outros furtos na cidade, como de uma farmácia.

Conforme o registro da polícia, o homem acabou preso depois de ter invadido uma casa localizada na Vila Bancaria. Ele entrou na casa pulando o muro, contudo, o alarme disparou e ele fugiu.

A casa possuí sistema de monitoramento por câmeras de segurança e as imagens ajudaram a polícia a encontra-lo.

Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia onde a ocorrência foi registrada como furto qualificado.