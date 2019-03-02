Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 12:01

Buscar

Últimas notícias
X

Tráfico

PM apreende mais de 45 kg de maconha em Aquidauana

Droga foi apreendida em casa no Bairro Cidade Nova

Guilherme Henrique

Publicado em 02/03/2019 às 07:50

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Policia Militar apreendeu na última quinta-feira (28), mais de 45 quilos de maconha em Aquidauana.

Segundo divulgado pela corporação, a apreensão ocorreu após uma denúncia anônima sobre um carregamento que seria entregue em uma residência na cidade, mas antes, passaria por uma casa no Bairro Cidade Nova, em Aquidauana.

Com todas essas informações, os policiais foram até a residência em Aquidauana. Lá, a moradora, uma idosa de 83 anos, disse que, instantes antes da chegada da viatura, recebeu uma ligação de seu bisneto, pedindo para que ela informasse seu neto que um carro branco levaria uma “encomenda” para ele.

Ainda segundo ela, ao saber disso, seu “neto” foi até a frente da casa, pegou um grande pacote, guardou dentro da residência e saiu imediatamente, tudo conforme o combinado.

Com a permissão da moradora, os policiais militares fizeram uma busca no local, encontrando 44 tabletes de maconha, totalizando mais de 45 quilos da droga, escondidas embaixo da cama. Questionada sobre os fatos, a moradora disse que não sabia que tal encomenda recebida pelo seu neto eram drogas.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo