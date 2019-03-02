PM apreende mais de 45 kg de maconha em Aquidauana

A Policia Militar apreendeu na última quinta-feira (28), mais de 45 quilos de maconha em Aquidauana.

Segundo divulgado pela corporação, a apreensão ocorreu após uma denúncia anônima sobre um carregamento que seria entregue em uma residência na cidade, mas antes, passaria por uma casa no Bairro Cidade Nova, em Aquidauana.

Com todas essas informações, os policiais foram até a residência em Aquidauana. Lá, a moradora, uma idosa de 83 anos, disse que, instantes antes da chegada da viatura, recebeu uma ligação de seu bisneto, pedindo para que ela informasse seu neto que um carro branco levaria uma “encomenda” para ele.

Ainda segundo ela, ao saber disso, seu “neto” foi até a frente da casa, pegou um grande pacote, guardou dentro da residência e saiu imediatamente, tudo conforme o combinado.

Com a permissão da moradora, os policiais militares fizeram uma busca no local, encontrando 44 tabletes de maconha, totalizando mais de 45 quilos da droga, escondidas embaixo da cama. Questionada sobre os fatos, a moradora disse que não sabia que tal encomenda recebida pelo seu neto eram drogas.