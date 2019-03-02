Prioridade dos leitores em 2019 será colocar as contas em dia, aponta enquete

O Pantaneiro
O resultado de 46,55% foi obtido por meio de enquete vinculada no jornal O Pantaneiro
A maioria dos leitores do jornal O Pantaneiro disse que a prioridade para 2019 é colocar as contas em dia. O resultado de 46,55% foi obtido por meio de enquete vinculada ao portal de notícias entre o fim do ano passado e começo deste ano.
Em seguida, 16,38% dos leitores colocou como prioridade cuidar da saúde. Na terceira posição no ranking vem 14,66% que este ano querem adquirir um imóvel ou veículo.
Já 12,07% dos leitores quer focar na carreira profissional e outros 10,34% colocaram como prioridade focar nos estudos em 2019.
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Programação em Anastácio
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