Desatenção em saída de posto causa acidente entre duas camionetes com capotamento

Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas que estavam no local na hora da colisão relataram que o condutor da camionete Toyota Hilux foi desatento ao sair do posto para entrar na rodovia, momento em que se chocou com outra camionete que seguia pela via, uma Mitsubishi Triton L200.

Equipes do Resgate do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionadas para atender ocorrência de acidente de trânsito com capotamento na BR-262, em frente ao Posto Corrente, por volta das 11h45 deste sábado (2).

No registro, ainda consta que após a batida, equipes de salvamento retiraram o condutor e passageira da Hilux e o passageiro da L200 e realizaram os procedimentos de imobilização. As vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Aquidauana.

Já a outra passageira da Toyota Hilux foi conduzida ao PS de Aquidauana pelo SAMU e passageiro da L200 foi conduzido, posteriormente, pelo Resgate dos Bombeiros, também ao hospital de Aquidauana. Este apenas reclamou de dores no peito e não apresentava nenhuma lesão.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das demais vítimas que foram retiradas dos veículos.