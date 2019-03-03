Samu é acionado para acidente de moto e socorre mulher agredida

A Polícia Militar recebeu comunicado de ocorrência neste domingo (3) por volta da 0h20 depois que equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já havia sido acionada para atender a um suposto caso de acidente de moto, ocorrido na Rua São Paulo, Jardim Aeroporto, em Aquidauana.

Entretanto, quando os socorristas chegaram ao local, se depararam com uma mulher de 56 anos que estava machucada e com possível fratura na perna esquerda após ser agredida pelo companheiro, um homem de 43 anos.