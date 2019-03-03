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Samu é acionado para acidente de moto e socorre mulher agredida

Marido quebra a perna da companheira, após chegar em casa bêbado e iniciar uma discussão

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/03/2019 às 08:47

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A Polícia Militar recebeu comunicado de ocorrência neste domingo (3) por volta da 0h20 depois que equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já havia sido acionada para atender a um suposto caso de acidente de moto, ocorrido na Rua São Paulo, Jardim Aeroporto, em Aquidauana.

Entretanto, quando os socorristas chegaram ao local, se depararam com uma mulher de 56 anos que estava machucada e com possível fratura na perna esquerda após ser agredida pelo companheiro, um homem de 43 anos.

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No registro policial, consta que a própria vítima, juntamente com os filhos, relatou que o agressor chegou em casa de madrugada, visivelmente alterado e que começou a discutir com a mulher.

Em determinado momento, o agressor passou a dar chutes nas nádegas e pernas da mulher que caiu no chão. O homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia e deverá responder na Justiça por lesão corporal dolosa (violência doméstica)

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