Espetáculo Paixão de Cristo abre inscrições em Aquidauana

Aquidauana
Apresentação envolve mais de 100 atores e qualquer interessado pode participar
A quinta edição do Espetáculo Paixão de Cristo em Aquidauana abriu inscrições para interessados em participar da apresentação que envolve mais de 100 atores.
Este é maior teatro ao ar livre de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Diretor da Fundação de Cultura de Aquidauana, Humberto Torres, todos interessados por história, religião ou teatro são bem vindos.
“Qualquer pessoa pode participar, não precisa ter experiência teatral. Na verdade é um aprendizado, se a pessoa tem vontade de fazer teatro, vem fazer Paixão de Cristo, que com certeza vai ser um inicio magnifico”, disse.
As inscrições para participar do elenco são feitas pelo telefone (067) 9964-8064.
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