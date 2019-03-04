Homem agride a própria mãe de 80 anos e acaba preso em Aquidauana

Polícia
O fato ocorreu no Bairro Nova Aquidauana
Homem de 33 anos foi preso depois de agredir a própria mãe de 80 anos com um tapa na madrugada desta segunda-feira (4). O fato ocorreu no Bairro Nova Aquidauana.
Segundo o registro da polícia, a vítima detalhou que seu filho chegou em casa transtornado quebrando vários utensílios domésticos. Ao tentar acalma-lo, a idosa foi agredida com um tapa no rosto.
Além disso, o homem disse que tinha brigado com outros dois irmãos e que não era para sua mãe intervir no que ele pretendia fazer.
Com medo, a idosa chamou a Policia Militar, que levou o suspeito para a delegacia. Contudo, ela informou que não deseja prestar queixa criminal contra o filho.
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