Professor de Aquidauana Claudilei precisa de doações de sangue

O professor de educação física e responsável pelo poliesportivo de Aquidauana, Claudilei Castilho Sanches, está precisando de doações de sangue. Ele está internado na Santa Casa e as doações devem ser feitas no Hemosul de Campo Grande.

Ao jornal O Pantaneiro, a esposa do professor detalhou que, “nós estávamos no poliesportivo na sexta-feira passada. Ele estava jogando no gol quando passou mal e desmaiou”.

O casal então foi para o hospital onde Claudilei fez uma tomografia. O exame indicou que o professor estava com uma lesão na cabeça.

“Em seguida eles começaram a fazer exames de sangue e constataram plaquetas muito baixas e viram que o problema na cabeça foi provocado pela imunidade muito baixa, agora ele está tomando sangue e plaquetas”, relata.

*Com informações de Francis Leone