Professor de Aquidauana Claudilei precisa de doações de sangue

Passou mal
Ele está internado na Santa Casa e as doações devem ser feitas no Hemosul de Campo Grande
O professor de educação física e responsável pelo poliesportivo de Aquidauana, Claudilei Castilho Sanches, está precisando de doações de sangue. Ele está internado na Santa Casa e as doações devem ser feitas no Hemosul de Campo Grande.
Ao jornal O Pantaneiro, a esposa do professor detalhou que, “nós estávamos no poliesportivo na sexta-feira passada. Ele estava jogando no gol quando passou mal e desmaiou”.
O casal então foi para o hospital onde Claudilei fez uma tomografia. O exame indicou que o professor estava com uma lesão na cabeça.
“Em seguida eles começaram a fazer exames de sangue e constataram plaquetas muito baixas e viram que o problema na cabeça foi provocado pela imunidade muito baixa, agora ele está tomando sangue e plaquetas”, relata.
*Com informações de Francis Leone
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