Jovem é agredida e ameaçada de morte pela ex do seu namorado em Aquidauana

Jovem de 18 anos foi agredida por duas mulheres na noite de ontem (4) no Bairro São Cristóvão em Aquidauana.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que a ex-namorada do seu namorado entrou em contato com ela e disse que ainda tinha a chave da casa dele, pois eles nunca haviam terminado.

Para provar, a agressora chamou a menina para ir até a casa do rapaz. Lá foi surpreendida pela garota e mais outra mulher onde foi agredida e ainda ameaçada de morte.

O caso foi registrado como lesão corporal na delegacia de Aquidauana.