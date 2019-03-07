De volta, calorão pode ser de 36ºC nesta quinta-feira em Aquidauana

O calorão está de volta e os termômetros podem marcar até 36ºC nesta quinta-feira em Aquidauana e Anastácio, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O dia será tão quente que a temperatura mínima não deve ficar abaixo de 24ºC. Já a umidade relativa do ar oscila entre 95% e 50%.

A manhã será de céu parcialmente nublado. De tarde o tempo “fecha” e podem ocorrer pancadas de chuva devido ao forte calor. Já de noite não há previsão de chuva, mas o céu pode ficar nublado.