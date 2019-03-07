De volta, calorão pode ser de 36ºC nesta quinta-feira em Aquidauana

Clima
De tarde o tempo “fecha” e podem ocorrer pancadas de chuva
O calorão está de volta e os termômetros podem marcar até 36ºC nesta quinta-feira em Aquidauana e Anastácio, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
O dia será tão quente que a temperatura mínima não deve ficar abaixo de 24ºC. Já a umidade relativa do ar oscila entre 95% e 50%.
A manhã será de céu parcialmente nublado. De tarde o tempo “fecha” e podem ocorrer pancadas de chuva devido ao forte calor. Já de noite não há previsão de chuva, mas o céu pode ficar nublado.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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