Em 1 mês, carteiras de trabalho passarão a ser confeccionadas na Casa do Trabalhador

A sede do Ministério do Trabalho e Emprego de Aquidauana vai fechar as portas e com isso as carteiras de trabalho passarão a ser confeccionadas na Casa do Trabalhador.

A informação é do gerente da Casa do Trabalhador, Gerson Goncalves de Souza, que ao jornal O Pantaneiro explicou que o processo de cooperação já está em andamento, contudo, até que tudo esteja pronto o trabalhador vai precisar tirar sua carteira nas cidades próximas ou mesmo na Capital. “O prazo e de um mês para o serviço estar disponível na Casa do Trabalhador”, revela.

O transtorno temporário, segundo o gerente, é necessário para o processo de modernização do documento, que passara ser emitido de maneira digital. “Um funcionário será enviado para a Capital onde passara por treinamento”, explica.

A opção quem busca urgência para tirar o documento e ir até a Capital e procurar o Ministério do Trabalho, Funsat ou Funtrab onde a carteira é confeccionada na hora.