Prefeitura de Aquidauana tem programação especial para o mês das mulheres

Homenagem
Os encontros serão para rodas de conversa, palestras motivacionais e orientações sobre os direitos de proteção à mulher
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Aquidauana por meio das Secretarias Municipais de Assistência Social estará realizando durante todo o mês de março, uma série de encontros temáticos com as mulheres aquidauanenses.
Os encontros serão para rodas de conversa, palestras motivacionais e orientações sobre os direitos de proteção à mulher, curso de ovos de páscoa, sabão artesanal e economia doméstica.
As atividades em comemoração ao mês da mulher são todas gratuitas e serão coordenadas pelo CRAM de Aquidauana em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e o Núcleo de Geração de Renda.
As mulheres interessadas em participarem dos cursos de ovos de páscoa, sabão artesanal e de economia doméstica devem se inscrever no Núcleo de Geração de Renda de Aquidauana, localizado na Rua Francisco Alves s/nº, em frente à Escola Caic. Mais informações: 67 – 3241-8056.
PROGRAMAÇÃO
Dia 08/03 – 8h – Local: Secretaria Municipal de Saúde – Roda de conversa
Dia 08/03 – 9h15min - Local: Escola Caic – Palestra
Dia 11 e 18/03 – 7h30min às 11h30min – Local:CRAM – Curso de ovos de páscoa (parceria com Lá no Bistrô da Mari)
Dia 13/03 – 8h - Local: CRAM - Curso de Sabão Artesanal
Dia 14/03 – 7h – Local: ESF São Pedro – Roda de conversa
Dia 15/03 – 7h – Local: ESF Vila Trindade – Roda de conversa
Dia 15/03 – 15h – Local: ESF Guanandy – Capacitação para funcionários da SESAU
Dia 19/03 – 7h – Local: ESF São Francisco – Roda de conversa
Dia 19/03 – 8h – Local: ESF José Vória – Roda de conversa
Dia 20/03 – 7h – Local: ESF João Jorge (Duque Caxias) – Roda de conversa
Dia 20/03 – 8h – Local: ESF JAM – Roda de conversa
Dia 21/03 – 7h – Local: ESF Izaura Baes – Roda de conversa
Dia 21/03 – 7h30min – Local: ESF Tiago Bogado – Roda de conversa
Dia 22/03 – 8h – Local: ESF Camisão – Roda de conversa
Dia 25/03 – 7h – Local: ESF Guanandy – Roda de conversa
Dia 26/03 – 7h – Local: ESF Nova Aquidauana – Roda de conversa
Dia 26/03 – 8h – Local: ESF Vila Pinheiro – Roda de conversa
Dia 27/03 – 7h às 11h – Local: UFMS Campus II – Curso de Economia Doméstica (parceria com a UFMS Campus de Aquidauana)
Dia 29/03 – 8h – Local: ESF Piraputanga – Roda de conversa
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