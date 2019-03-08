Alunos de Aquidauana participam de palestra sobre o Dia Internacional da Mulher

A partir de 1975, a ONU oficializou o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, criado com o objetivo de relembrar as lutas sociais, políticas e econômicas das mulheres.

Em todo o mundo, hoje, acontecem celebrações para lembrar essa data e para reforçar a importância e os direitos das mulheres na sociedade. Em Aquidauana, a Prefeitura Municipal preparou um mês de atividades para celebrar o Dia Internacional da Mulher.

A primeira atividade alusiva a essa data aconteceu logo cedo, uma palestra pela alunos da Escola Municipal CAIC, ministrada pela assistente social do CRAM, Luciana Campelo.

Com descontração, falando de coragem, determinação, força de vontade e demais atributos que a mulher transparece aos filhos e a sociedade em um contexto geral, os alunos conheceram mais sobre a vida em sociedade para as mulheres.

A palestrante enfatizou aos adolescentes que todos somos iguais perante a lei e que o respeito mútuo deve ser compartilhado, pois o que não queremos para nós mesmos, jamais devemos desejar ao outro. “Devemos alertar as crianças sobre os diversos tipos de agressões, sejam elas verbais ou físicas e que podem acarretar em problemas futuros para esses adolescentes ou para quem pratica, lembrando que o respeito é a base para termos adultos mais conscientes e informados sobre as consequências de suas atitudes, não somente com as mulheres”, pontua Luciana.

SERVIÇO - Mais informações sobre as campanhas de combate à violência contra a mulher ou demais serviços ofertados pelo CRAM de Aquidauana, os interessados podem procurar a sede do CRAM, na Rua Antônio Nogueira, 818, bairro Alto, ou pelo telefone: 67 - 3241 - 7376. O horário de atendimento do CRAM de Aquidauana é de segunda a sexta-feira, das 07 às 11h e das 13h às 17 horas.

