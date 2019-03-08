Sexta será mais um dia quente com chuvas de tarde em Aquidauana

Clima
Os termômetros podem alcançar até 36ºC
A sexta-feira (8) será mais um dia quente com previsão de chuva para tarde, informa o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Os termômetros podem alcançar até 36ºC. A mínima não fica abaixo de 25ºC.
Pela manhã o céu deve ficar parcialmente nublado. De tarde, o tempo muda e o céu fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 50%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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