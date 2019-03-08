Sexta será mais um dia quente com chuvas de tarde em Aquidauana

A sexta-feira (8) será mais um dia quente com previsão de chuva para tarde, informa o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Os termômetros podem alcançar até 36ºC. A mínima não fica abaixo de 25ºC.

Pela manhã o céu deve ficar parcialmente nublado. De tarde, o tempo muda e o céu fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 50%.