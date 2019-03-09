Registrados mais de 2,6 mil inscritos em concurso para docente

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) registrou 2.640 inscritos no concurso público que oferta 18 vagas para professor do ensino básico, técnico e tecnológico em diferentes áreas.

A lista de inscrições deferidas no certame foi divulgada nessa quinta-feira, 7, na Central de Seleção.

A vaga mais concorrida é para a área de Biologia, com 557 inscritos. A segunda maior concorrência é para a vaga de Química, com 540 candidatos por vaga, seguida de Administração (464), Educação Física (403), Arquitetura (288) e Informática/Redes e Português/Inglês, ambos com 194 inscrições registradas.

Datas importantes - A prova objetiva será realizada em Campo Grande no dia 31 de março, conforme conteúdo programático e bibliografia disponibilizados.

As provas de desempenho didático estão previstas para maio, de acordo com o cronograma do concurso.

O resultado final do certame deverá ser publicado até junho.

Vagas - De acordo com o edital, os aprovados poderão exercer as atividades em um dos dez campi do IFMS, localizados em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

A escolha da unidade de lotação pelo candidato dependerá da sua classificação no concurso e da opção que fizer quando for convocado para o provimento do cargo.

A remuneração por 40 horas de trabalho semanais varia entre R$ 4.463,93 e R$ 9.600,92, dependendo da titulação do candidato, e é acrescida de auxílio alimentação mensal de R$ 458,00.

O regime de trabalho é de dedicação exclusiva, que impede o exercício em outra atividade pública ou privada.

Em caso de dúvidas sobre o certame, o contato deve ser feito pelo e-mail concurso.docente@ifms.edu.br.