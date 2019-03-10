Em casa, Aquidauanense vence por 2 a 0 o União ABC

Estadual
Os gols que garantiram a vitória do time foram marcados no segundo tempo
O Aquidauanense venceu em casa por 2 a 0 o União ABC no estádio ontem (9), as 15h, no estádio Noroeste pela decima rodada do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol 2019.
Os gols que garantiram a vitória do time foram marcados no segundo tempo por Baiano em uma cobrança de pênalti e por Rodrigo Jesus no último minuto de jogo.
O time está na sexta posição com 15 pontos. Quem está na ponta é o Águia Negra com 22. Agora o Aquidauanense volta a campo no domingo (17) onde enfrente o líder do campeonato, no Ninho da Águia.
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