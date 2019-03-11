O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para risco de tempestade em Aquidauana e região nesta segunda-feira. De acordo com a previsão, a tarde será de tempo encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. À noite deve haver chuvas isoladas.

A mínina na região será de 18°C e a máxima de 28°C, com umidade relativa entre 50% e 90%. o Inmet informa que há risco de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 quilômetros por hora.

No entanto, é baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).