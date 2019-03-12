Bandido que furta e deixa fezes em casas ataca novamente em Aquidauana

Polícia
Segundo caso foi registrado ontem (11)
Bandido ainda não identificado pela polícia furtou no domingo (10) toda a parte elétrica de uma residência desocupada, localizada na Rua Visconde de Thomé, em Aquidauana. O que chama a atenção no caso é que o ladrão defecou no meio da casa, mesma “marca” deixada em outra residência furtada no começo deste mês.
Segundo o registro da polícia, o proprietário foi até o imóvel ontem (11) e verificou que todos os fios, disjuntores e tomadas foram furtados. A principal suspeita é de que o bandido entrou pelo alçapão da área do fundo da residência.
No começo deste mês outra casa desocupada – com alguns moveis dentro – foi furtada de maneira parecida. A residência fica na mesma rua onde o ladrão conseguiu levar um guarda-roupa, ferramentas, ferro de passar, um facão e uma espingarda de pressão.
Nesta casa o bandido também defecou, mas no sofá da casa. Os casos foram registrados como furto qualificado.
*Com informações de Francis Leone
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