Biblioteca de Aquidauana abre vagas para curso gratuito de Espanhol

Idiomas
A partir de hoje (12), estão abertas as inscrições para o curso básico gratuito de Introdução à Língua Espanhola, ofertado pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Biblioteca Municipal Francisco Alves Corrêa em parceria com o professor Gustavo Gauto.
Podem se inscrever pessoas com idade a partir de 14 anos e que tenha disponibilidade para participar das aulas presenciais. O curso tem início no próximo dia 03 de abril, acontecerá na biblioteca e terá duração de três meses, com aulas todas as quartas-feiras, das 8h30min às 10h30min.
As vagas são limitadas e as inscrições, bem como o curso, são gratuitas. Os interessados devem procurar a biblioteca municipal, munidos de documentos pessoais, para fazer a matrícula.
Para inscrição e mais informações, a biblioteca municipal fica na Rua Teodoro Rondon, 765, Praça dos Estudantes, telefone: 3241-7941. O horário de funcionamento da biblioteca é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, aberto inclusive no horário de almoço.
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