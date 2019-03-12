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Com a presença de Alex & Yvan, Show de Verão começa amanhã em Aquidauana

A festa contará com a comercialização de produtos nas barracas, como pastel, cachorro-quente, arroz carreteiro, doces, espetinho e bebidas

Renan Nucci

Publicado em 12/03/2019 às 13:50

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A UFMS já está se preparando para promover o Show de Verão 2019 e convida toda a comunidade da região para prestigiar a festividade, que acontecerá na quarta-feira, dia 13/03, a partir das 19h, em frente à unidade II do Câmpus de Aquidauana da UFMS (rua Oscar Trindade Barros, bairro Serraria).

O objetivo é democratizar o acesso à cultura artística musical, recepcionar os discentes ingressantes e integrar a comunidade universitária no início do semestre. A programação já conta com atração artística confirmada: a apresentação da dupla sertaneja Alex & Yvan, que ao longo de seus 10 anos de carreira possui dois DVDs e três CDs gravados, com sucessos que lhes renderam convites para grandes apresentações em programas como “Raul Gil” (por duas vezes) e “Terra da Padroeira”, além de uma Turnê Internacional no Japão (2016).

A festa contará com a comercialização de produtos nas barracas, como pastel, cachorro-quente, arroz carreteiro, doces, espetinho e bebidas. Haverá também apresentação cultural dos artistas, duplas e grupos que se inscreveram. O evento será aberto à comunidade.

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