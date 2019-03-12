Prefeitura de Aquidauana oferece para mulheres curso gratuito de ovos de páscoa

A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, está realizando nesse mês de março dois cursos de confecção de ovos de páscoa.

O objetivo da administração municipal ao promover os cursos gratuitos para as mulheres é proporcionar um aprendizado de algo que elas tenham condições de realizar em casa, com um baixo investimento e, assim, vender e obter uma fonte de renda extra durante o período festivo da páscoa.

"Com políticas públicas sociais para a geração de renda, queremos ajudar as mulheres a terem um sustento melhor para a família, além de elevar a autoestima e ganharem até uma nova profissão", explicou o secretário municipal de Assistência Social, Marcos Chaves.

Ontem, 11, na sede do CRAM – Centro de Referência de Atendimento à Mulher, em Aquidauana, aconteceu o curso de ovos de páscoa com a primeira turma de mulheres. O curso foi ministrado pela empresária especializada da área de doces, Mariana Loesia Anadão, do Lá no Bistrô da Mari.

As alunas aprenderam técnicas sobre como temperar o chocolate, modelagem dos ovos de páscoa, receitas de recheios e dicas importantes de manipulação dos alimentos, sobretudo, no preparo cuidadoso dos delicados ovos de páscoa.

Além disso, o curso também oportunizou um bate-papo entre as mulheres sobre suas experiências, seus direitos perante a lei e os meios de proteção contra à violência. A equipe do CRAM também informou os canais de ajuda e denúncia para as mulheres. As alunas também ganharam brindes ao final do curso. "Muda o nosso dia, é um novo aprendizado e uma experiência que podemos levar pra casa, para ganhar um dinheiro e ajudar no sustento", afirmou uma das alunas.



PRÓXIMOS CURSOS – No próximo dia 18 de março, segunda-feira, às 8 horas, haverá mais uma turma de mulheres participando do curso de ovos de páscoa. Já no dia, 13, também às 8 horas, no CRAM, será ministrado o curso de sabão artesanal. E, por fim, no dia 27 de março, das 7h às 11h, na UFMS Campus II, será realizado o Curso de Economia Doméstica (parceria com a UFMS Campus de Aquidauana).



SERVIÇO - Quer participar dos cursos gratuitos ofertados pela prefeitura? Se interessou? Informe-se no Núcleo de Geração de Renda (em frente à escola CAIC), na Rua Francisco Alves s/nº. Mais informações: (67) 3241-8056.

