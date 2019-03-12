Prefeitura de Aquidauana troca lâmpadas da Vila Icaraí

Atendendo um pedido da população, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Obras iniciou a troca de lâmpadas da Vila Icaraí.

Segundo divulgado pela prefeitura, todas as lâmpadas dos postes foram substituídas por lâmpadas de vapor (brancas) e aqueles sem iluminação tiveram lâmpadas instaladas.

*Com informações de Francis Leone