Publicado resultado preliminar de concurso público para técnicos do IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou nesta segunda-feira, 11, na Central de Seleção, o resultado preliminar do concurso público para técnicos-administrativos em educação, para cargos de níveis superior e médio.

A interposição de recursos contra o resultado deve ser feita nesta terça e quarta-feira, 12 e 13. O interessado deve acessar a Página do Candidato com o cadastro pessoal, ir em "Minhas inscrições" e clicar no ícone “Recurso”.

O prazo de resposta aos recursos é até o próximo dia 20.

A divulgação e a homologação do resultado final do concurso estão previstas para 30 de abril, conforme novo cronograma divulgado em fevereiro.

Prova - Foi aplicada no dia 20 de janeiro, em Campo Grande, em dois turnos. Pela manhã, participaram os candidatos às 22 vagas de nível médio. No período da tarde, foi a vez dos inscritos para as 23 vagas de nível superior.

O gabarito preliminar foi divulgado no dia seguinte.

O certame registrou 11.515 candidatos presentes. A abstenção média foi de 33%. No total, foram registradas 17.231 inscrições para as 45 vagas ofertadas para cargos de nível médio e superior.

Um problema de impressão no caderno de provas fez com que 183 candidatos para o cargo de Técnico de Agropecuária não pudessem participar do concurso na data. Os inscritos puderam optar entre fazer a prova no dia 17 de fevereiro ou pela devolução da taxa de inscrição.

O gabarito preliminar da prova foi publicado no dia posterior.

Concurso - Terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

A escolha da unidade de lotação pelo candidato aprovado dependerá da classificação no concurso e da opção que fizer quando for convocado para o provimento do cargo. O IFMS possui campi nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

A remuneração inicial é de R$ 4.638,66 para os cargos de nível superior e de R$ 2.904,96 para os de nível médio, já incluso o valor do auxílio alimentação. O servidor poderá ter benefícios como auxílios transporte e pré-escolar, assistência à saúde suplementar, incentivo à qualificação e outros, de acordo com a legislação em vigor.

A carga horária de trabalho para todos os cargos é de 40 horas semanais, com exceção da vaga para Médico/Psiquiatra, que é de 20 horas por semana.

Em caso de dúvidas, o contato a Comissão Organizadora do certame deve ser feito pelo e-mail concurso2018@ifms.edu.br.