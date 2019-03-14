Vagas abertas para o Coral Municipal Infantil de Aquidauana

Já pensou que lindo o seu filho ou filha cantando no coral? Aproveite que ainda há apenas 10 vagas para o Coral Municipal Infantil de Aquidauana.

Crianças de 07 a 13 anos podem participar do coral, que é regido pela maestrina e coordenadora do coral, Profª. Cinara Ribeiro.

Os pais interessados em matricular os filhos no coral, devem procurar a partir de hoje (14) até o dia 19 de março, a Fundação de Cultura de Aquidauana, localizada na Estação Ferroviária, centro de Aquidauana.

O Coral Infantil de Aquidauana é uma iniciativa de valorização a cultura e à música junto às crianças e funciona em parceria entre a Prefeitura de Aquidauana por meio Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana e o IFMS Campus Aquidauana.

Os ensaios do coral acontecerão semanalmente, todas às quartas-feiras, das 19h às 20 horas, na sede do IFMS, sala 8.

