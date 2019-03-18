Divulgada última convocação para matrícula na UFMS de Aquidauana

Na sexta-feira (15), a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) divulgou as convocações para matrícula (6ª chamada) dos processos seletivos Sisu 2019 e Vestibular 2019, além da convocação para matrícula (2ª chamada) do processo seletivo de Vagas Remanescentes. A Prograd informou, nas publicações, que se trata da última convocação para matrícula em tais processos seletivos.

As matrículas deverão ser realizadas entre os dias 18/03/2019 a 22/03/2019 das 7h30min às 10h30min ou das 13h30min às 16h30min, somente em dias úteis, na Secretaria Acadêmica do Câmpus de Aquidauana (CPAQ), localizada na unidade II, Rua Oscar Trindade de Barros, 740 – Bairro Serraria – Aquidauana/MS.

As bancas de avaliação da veracidade da autodeclaração dos candidatos convocados ocorrerão no período de 18 de março de 2019, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

No Câmpus de Aquidauana (CPAQ/UFMS), foram convocados 01 candidato pelo Vestibular, 04 candidatos pelo Sisu e 17 candidatos pelas Vagas Remanescentes, entre os cursos de Administração, Letras, Geografia, Ciências Biológicas, Matemática e Pedagogia.

Veja o edital com a 6ª convocação para matrícula (Sisu 2019): clique aqui

Veja o edital com a 6ª convocação para matrícula (Vestibular 2019): clique aqui

Veja o edital com a 2ª convocação para matrícula (Vagas Remanescentes 2019): clique aqui

Para quaisquer dúvidas, entre em contato com a Secretaria Acadêmica, pelo telefone 3241-0415.