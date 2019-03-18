Prefeitura de Aquidauana presta contas e fala sobre desafios da gestão pública

Aquidauana
Números de atendimentos, valores investidos, demonstrativos de estrutura e metas além de estatísticas foram apresentados
A Prefeitura de Aquidauana realizou na última sexta-feira, no plenário da Câmara Municipal, Audiência Pública para prestação de contas do 03º quadrimestre de 2018.
Números de atendimentos, valores investidos, demonstrativos de estrutura e metas além de estatísticas foram apresentados ao público presente, que ao final teve oportunidade de fazer perguntas e obter esclarecimentos.
Segundo a secretaria de saúde Ana Lucia Guimarães, os desafios são muitos. " Superar os números do último quadrimestre é um pedido do prefeito Odilon Ribeiro, estamos sempre buscando a melhoria dos serviços públicos e a saúde em especial é uma área que demanda muito engajamento de todos os profissionais" explica.
"Queremos fortalecer a Atenção Básica e elevar os níveis na rede municipal, além disso focamos na transparência que não é só obrigação mas respeito com o cidadão" pontua a secretária.
Membros do Conselho Municipal de Saúde também estiveram presentes e aproveitaram o momento para tirar dúvidas, além de destacar pontos positivos na gestão da saúde pública, como o gerenciamento da Farmácia Municipal, onde se diminuiu custos e ampliou a quantidade de medicamentos ofertados gratuitamente à população.
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