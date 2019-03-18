Vereador pede manutençao das estradas dos assentamentos Indaiá I, II, III e IV

Durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Aquidauana realizada no Plenário Estevão Alves Corrêa na quarta-feira (13.3) o vereador Sebastião Rodrigues dos Santos (Sebastiãozinho do Taboco) encaminhou expediente ao prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro com cópia ao secretário de Obras Archibald Macintyre (Mac) no sentido de realizar a manutenção (Patrolamento e cascalhamento) de estradas vicinais nos Assentamentos Indaiás I, II, III e IV.

Segundo o vereador Sebastiãozinho do Taboco em virtude do retorno das atividades escolares e a alta incidência de chuva na região a qual contribui para a destruição das estradas do município de Aquidauana se faz necessário um trabalho efetivo de recuperação e manutenção das vias.

A execução do serviço vai permitir o ir e vir dos moradores nos referidos assentamentos e propiciar mais segurança e tranquilidade para as crianças que dependem do transporte escolar.