Chuvarada da trégua e termômetros podem voltar a marcar até 34°C em Aquidauana

A chuvarada da trégua pelo menos pela manhã desta terça-feira (19) e abre espaço para o sol forte. Os termômetros voltam a alcançar até 34°C enquanto a mínima não fica abaixo de 23°C.

De tarde, o tempo muda um pouco e o céu fica nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A umidade relativa do ar oscila entre 90% e 40%.