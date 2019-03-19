Chuvarada da trégua e termômetros podem voltar a marcar até 34°C em Aquidauana

Clima
A umidade relativa do ar oscila entre 90% e 40%
A chuvarada da trégua pelo menos pela manhã desta terça-feira (19) e abre espaço para o sol forte. Os termômetros voltam a alcançar até 34°C enquanto a mínima não fica abaixo de 23°C.
De tarde, o tempo muda um pouco e o céu fica nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
A umidade relativa do ar oscila entre 90% e 40%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS