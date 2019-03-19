Prefeito, 1ª dama e vereadores visitam projetos sociais com crianças e adolescentes de Aquidauana

Ajudar a transformar a vida de cerca de 400 crianças, colaborando na formação do caráter, no papel deles enquanto cidadãos, com ensinamentos sobre direitos e deveres, ética e cidadania, esse é o um dos principais objetivos dos projetos sociais desenvolvidos e/ou subsidiados pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).



Visando apresentar a realidade e a rotina dos projetos sociais, bem como, os investimentos que a prefeitura vem realizando nessa área para atender as crianças e adolescentes, em especial, àquelas em situação de vulnerabilidade social, o prefeito Odilon Ribeiro, a primeira-dama Maria Eliza Garcia e o secretário da SAS, Marcos Chaves acompanharam os vereadores em uma visita em cada uma das unidades dos projetos sociais.



Todos os vereadores foram convidados para conhecerem os projetos sociais, momento em que tiveram a oportunidade de conhecer e conversar com pais, alunos e coordenadores sobre as atividades desenvolvidas com as crianças e adolescentes.

Participaram das visitas os vereadores: Valter Neves (vice-presidente da Câmara Municipal), Nilson Pontim, Cláudio Alviço, Eder Grance, Aguinaldo da Silva, Gabriel Silvério, Sebastião dos Santos, Marcelo Garcia.



“Conhecer a nossa realidade é imprescindível para todo vereador. Pois eles também têm o papel de nos ajudar a administrar a cidade, buscar recursos e meios para atender as demandas sociais. Ficamos muito agradecidos com a participação dos vereadores que nos acompanharam nos projetos. Acredito que deles virão ajuda para atender ainda mais crianças e adolescentes e melhorar o que já estamos fazendo no social”, salientou o prefeito Odilon Ribeiro.



A visita das autoridades iniciou no quartel do Corpo de Bombeiros, para apresentação do projeto “Bombeiros do Amanhã”, que conta com 30 crianças de 09 a 11 anos e é desenvolvido numa parceria entre o 1º SGBM de Aquidauana e a prefeitura via SAS. O capitão Vinicius Barbosa Gonçalves acompanhado da guarnição recepcionou as autoridades e apresentaram o pelotão infantil do projeto, as dependências do quartel e relataram os objetivos e atividades executadas com os alunos.



Logo após, a comitiva seguiu para o 9º BECmb Carlos Camisão, em que foram recebidos pelo comandante Ten. Cel. Luiz Alexandre Vieira da Costa e o Cel. José Roberto Queiroz, assessor de acordo de cooperação de projetos do Comando Militar do Oeste (CMO). No quartel, pais e alunos, participaram com as autoridades da aula inaugural do projeto Pelotão Esperança, turma de 2019 e do novo projeto Forças do Esporte (Profesp).



No Pelotão Esperança e Profesp estão participando crianças de 08 a 12 anos, que de segunda a quinta-feira, nas dependências do 9º BECmb participam de atividades de reforço escolar, educação moral e cívica e práticas esportivas. O Pelotão Esperança é desenvolvido pelo exército e a prefeitura é parceira via SAS subsidiando. A partir desse ano, por meio do Profesp, o CMO e 9º BECmb assistirão às crianças com aulas e treinamentos esportivos com suporte técnico e de materiais, inclusive tênis, chuteiras, agasalhos e uniformes esportivos que serão distribuídos aos alunos.



O próximo local visitado foi o batalhão da Polícia Militar, onde as autoridades foram recebidas pelos 70 patrulheiros mirins, que compõe o pelotão da Patrulha Mirim de Aquidauana, projeto desenvolvido entre cooperação da PMMS/7ºBPM e a prefeitura por meio da SAS.



O Ten.Cel. Marcelo dos Santos Amaral, acompanhado da coordenação dos projetos sociais da PM e instrutores PM, apresentou as dependências do batalhão às autoridades, falou das atividades desenvolvidas e da importância do apoio da prefeitura para o sucesso e manutenção da Patrulha Mirim, que é referência na região. Ainda na oportunidade, dois alunos da patrulha foram promovidos ao posto de cabo patrulheiro mirim e receberam suas condecorações das mãos das autoridades. O brado dos patrulheiros também emocionou quem presenciou a apresentação deles.



No início da tarde, o projeto Patrulha Florestinha que recebeu a visita das autoridades. Com cerca de 80 crianças matriculadas, o Florestinha é desenvolvido em Aquidauana numa parceria entre a prefeitura e a Polícia Militar Ambiental, buscando atender crianças e adolescentes de 06 a 12 anos, que além do reforço escolar, participam de atividades de educação ambiental e formação cidadã.



O comandante da PMA, Ten. Anderson Ortiz, o coordenador da patrulha, Sgt. Laércio e a equipe do SCFV da SAS apresentaram os alunos e as atividades desenvolvidas com eles na antiga escola Nilzalina Pontes Lemos, desde aulas de música, dança, horta até as aulas de reforço escolar.

