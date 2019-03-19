Prefeitura de Aquidauana forma mais uma turma no curso de ovos de páscoa

Ontem, 18, mais uma turma de 15 mulheres aquidauanenses participou do curso de ovos de páscoa, ofertado gratuitamente pela Prefeitura de Aquidauana por meio do Núcleo de Geração de Renda da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).

O curso foi realizado na sede do CRAM – Centro de Referência de Atendimento à Mulher, ministrado pela empresária especializada da área de doces, Mariana Loesia Anadão, do Lá no Bistrô da Mari e nele as mulheres aprenderam as técnicas de temperar o chocolate, modelagem dos ovos de páscoa, receitas de recheios, decoração e dicas importantes de manipulação dos alimentos e como podem comercializar.

Durante o curso, as alunas receberam a visita do prefeito Odilon Ribeiro, da primeira-dama Maria Eliza, do secretário da SAS, Marcos Chaves e dos vereadores Eder Grance, Valter Neves, Aguinaldo da Silva, Cláudio Alviço e Gabriel Silvério.