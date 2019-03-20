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Educação

“Eu respeito” terá palestra e campanha de conscientização na UFMS de Aquidauana

Com o tema “A mulher”, a campanha terá mais duas ações especiais no mês de março

Renan Nucci

Publicado em 20/03/2019 às 13:43

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Para encerrar o mês de março com uma programação enriquecedora no Câmpus de Aquidauana da UFMS (CPAQ), a campanha “Eu respeito”, que já contou com a realização do Show de Verão, terá também palestra e campanha de conscientização no CPAQ.

Com o tema “A mulher”, a campanha terá mais duas ações especiais no mês de março.

No dia 21 de março, haverá uma campanha de conscientização contra a dengue, com distribuição de material de divulgação/prevenção sobre Chikungunya, Dengue e Zika, em uma parceria com a Gerência de Saúde de Aquidauana (MS), por meio da equipe da Coordenação de Controle de Vetores. A ação ocorrerá na entrada da unidade II, a partir das 12h30 e a partir das 18h30, na chegada dos alunos e trabalhadores do câmpus.

No dia 28 de março, o câmpus promoverá uma palestra, com o tema “Assédios moral e sexual”, que será ministrada pelo Diretor do Fórum da Comarca de Aquidauana (MS), o Excelentíssimo Senhor Juiz Dr. Giuliano Máximo Martins. A ação acontecerá no anfiteatro da unidade I, às 19h30.

Para quaisquer dúvidas, entre em contato com a Secretaria de Apoio para Assuntos Estudantis, pelo número 3241-0426.

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