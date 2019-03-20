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Homenagem

Maternidade de Aquidauana recebe o nome do padre Thiago Palmeira Machado

Solenidade ocorreu nesta quarta-feira com a presença do prefeito Odilon, primeira dama e autoridades do município

Guilherme Henrique

Publicado em 20/03/2019 às 08:30

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Em homenagem ao padre que fez história em Aquidauana, a maternidade do Hospital Regional de Aquidauana foi batizada com o nome de “Thiago Palmeira Machado”. O evento que marcou o “batismo” foi realizado na manhã desta quarta-feira (20) na capela do HR.


A solenidade contou com a presença do prefeito Odilon, primeira dama, secretariado e autoridades do município, além da mae do ex-paroco de Aquidauana.

O padre Thiago morreu no dia 5 do mês passado com 29 anos. O sacerdorte não resistiu a duas paradas cardíacas decorrentes de uma crise aguda de pancreatite.

Pe. Thiago atuou como pároco de Aquidauana até o dia 20 de janeiro deste ano. Sua missa de Ação de Graças de despedida reuniu centenas de fieis e foi marcada por muitas homenagens, retratando o carinho de todas as comunidades com o missionário.

Já no dia 27 de janeiro, Padre Thiago tomou posse junto a nova comunidade redentorista do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, onde começou suas atuações na promoção vocacional.

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