Termômetros podem marcar 29°C nesta quarta-feira em Aquidauana

A chegada de uma frente fria ao Estado derruba um pouco as temperaturas e nesta quarta-feira (20) os termômetros podem marcar 29°C em Aquidauana e Anastácio, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Não há previsão de chuva pela manhã, período em que o céu deve ficar parcialmente nublado. No entanto, de tarde podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. Já de noite podem ocorrer chuvas com trovoadas.

A temperatura mínima fica em 24°C e a umidade relativa do ar oscila entre 95% e 80%.