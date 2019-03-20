Termômetros podem marcar 29°C nesta quarta-feira em Aquidauana

Clima
Não há previsão de chuva pela manhã
A chegada de uma frente fria ao Estado derruba um pouco as temperaturas e nesta quarta-feira (20) os termômetros podem marcar 29°C em Aquidauana e Anastácio, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Não há previsão de chuva pela manhã, período em que o céu deve ficar parcialmente nublado. No entanto, de tarde podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. Já de noite podem ocorrer chuvas com trovoadas.
A temperatura mínima fica em 24°C e a umidade relativa do ar oscila entre 95% e 80%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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