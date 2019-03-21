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Saúde

Alunos de Aquidauana recebem ações de prevenção à depressão e ao suicídio

A depressão é o principal problema de saúde que atinge adolescentes e está diretamente ligado ao suicídio, diz a OMS

Guilherme Henrique

Publicado em 21/03/2019 às 08:58

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A depressão é o principal problema de saúde que atinge adolescentes e está diretamente ligado ao suicídio, que por sua vez é uma das três maiores causas de morte na faixa etária de 10 a 19 anos, juntamente com acidentes de trânsito e o vírus da AIDS. Os dados são da Organização Mundial da Saúde.

Nesse sentido, pensando em trabalhar em ações preventivas, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, da Prefeitura de Aquidauana, por meio das profissionais, a psicóloga Suélen Arguelo e a nutricionista Leila Figueiredo, em parceria com a Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro - CEJAR, iniciaram uma campanha de psicoeducação com a temática “Depressão na adolescência”, com a comunidade da referida escola.

Toda a comunidade escolar, especialmente, os alunos, participam de palestra, roda de conversa na sala de aula e podem, ainda, quem quiser, falar pessoalmente e particular com as profissionais do NASF buscando ajuda para sair da depressão.

As profissionais do NASF têm orientado aos alunos, professores e funcionários para ficarem atentos aos sintomas mais comuns da depressão, tais como: muita raiva ou irritabilidade; problemas de memória e concentração; alterações de sono/ apetite; desesperança; isolamento; desistências/ falta de interesse; notas baixas; sintomas físicos; automutilação; e ideação suicida.

“Na depressão, o apoio familiar e dos amigos são fundamentais, assim como, é de extrema importância buscar a ajuda de profissionais de saúde mental mais próximo de você para o diagnóstico completo e tratamento mais adequado ao adolescente”, frisou a psicóloga Suélen Arguelo.

A equipe do NASF, além do atendimento na escola, tem atuado nas academias da saúde espalhadas pela cidade e nas ESF’s, associando a prática da atividade física como fator importante para ajudar as pessoas a combaterem o sedentarismo e tratarem da depressão. 

SERVIÇO – Para mais informações, atendimentos ou parcerias com o NASF de Aquidauana, os interessados devem procurar a sede do NASF, que fica no ESF da Rua Duque de Caxias, telefone: 3241-1470.

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